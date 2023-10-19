Травматологи из Татарстана прибыли в Иорданию

Группа из девяти врачей Детской республиканской клинической больницы и Городской клинической больницы №7 Казани находится в Иордании, в медицинском центре травматологии и ортопедии больницы Ибн Аль-Хайсам. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

В сообщении отмечается, что цель поездки — «обмен опытом и показательные мастер-классы наших докторов».

Поездка профинансирована правительством Татарстана в виде гранта по образовательной программе «Алгарыш» (грантополучателями на конкурсной основе могут быть молодые специалисты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет, преподаватели вузов и школ, проектные группы и пр.).

Иордания расположена на Ближнем Востоке, граничит в том числе с Израилем и Палестинскими территориями.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин назвал удар по больнице в Палестине «из ряда выходящим чудовищным актом геноцида палестинского народа». Он сказал, что Духовное управление мусульман Татарстана прорабатывает варианты оказания поддержки мусульманам в Палестине.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"