Муфтий Татарстана выступил с обращением по ситуации в Палестине

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сделал заявление по ситуации в Палестине. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, удар по больнице в Палестине стал из «ряда выходящим чудовищным актом геноцида палестинского народа», а «варварские методы истребления мирных жителей напоминают о преступлениях гитлеровских нацистов».

Он добавил, что Духовное управление мусульман Татарстана сейчас прорабатывает варианты оказания поддержки мусульманам в Палестине. Кроме того, организация намерена открыть сбор денег пострадавшим.

«Палестина сегодня подвергается нескрываемому бесчеловечному насилию, террору и блокаде в нарушение всех международных порядков. Я от себя лично и от лица всех имамов Татарстана благодарю руководство страны за поддержку наших братьев и сестер в эти тяжелые дни»,— отметил господин Самигуллин.

Также он призвал международное сообщество не только осудить происходящее, а также принять необходимые «меры по защите жителей Палестины от израильской агрессии и оккупации».

"Ъ-Казань"