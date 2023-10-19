Приговор по делу о насилии над полицейским в Ленобласти вызвал недовольство

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность вынесенного приговора по уголовному дело о применении насилии в отношении сотрудника полиции в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Следкома.

Сотрудники ведомства расследовали дело в отношении мужчины, который обвинялся в совершении насилия над полицейским. На заседании суда ему вынесли приговор, обязывающий выплатить штраф.

При этом решение суда активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи указывают на чрезмерную мягкость приговора и причастность отца мужчины к торговле суррогатным алкоголем в Петербурге. Бастрыкин обратил внимание на эти публикации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе проверки заявлений выходцев из Азербайджана, которые коснулись футбольного болельщика и командира штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаила Турканова.

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