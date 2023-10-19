Водитель погиб в ДТП на встречке в Староминском районе
Утром 19 октября в Староминском районе Кубани произошла смертельная авария. На трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись грузовик и иномарка.
Фото: Госавтоинспекция Кубани
По данным пресс-службы ГИБДД, 60-летний водитель «Хендай» ехал со стороны Крымска в сторону Ейска и выехал на встречку. Там в этот момент ехал грузовик «ДАФ», произошло столкновение.
В результате аварии погиб водитель корейской иномарки. Полиция по факту происшествия проводит проверку.
Другое смертельное ДТП ранее произошло в Крыловском районе. Здесь при столкновении двух машин погиб один человек и получили травмы трое.
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