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Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Крыловском районе

Жесткое смертельное ДТП произошло в Крыловском районе Кубани в ночь на 19 октября. Отечественная легковушка и иномарка столкнулись в станице Октябрьской.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, 27-летний водитель «ВАЗ 21213» не уступил дорогу «Киа». Машины столкнулись, водитель «тринадцатой» погиб на месте.

Травмы получили водитель иномарки и двое пассажиров отечественного автомобиля. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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