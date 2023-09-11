В Московском районе Петербурга ликвидировали крупную свалку отходов

В Московском районе Санкт-Петербурга убрали несанкционированную свалку отходов площадью 800 кв. м., сообщили 11 сентября в пресс-службе городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Речь идет о земельном участке общего пользования у дома 12 на Малой Митрофаньевской улице.

Ранее прокуратура внесла в адрес администрации района представление с требованием освободить место от мусора.

«После принятых надзорным ведомством мер обеспечен вывоз всех ранее размещенных отходов»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территорию Щучьего озера в Петербурге расчистят за 95 млн рублей.

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