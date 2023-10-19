Поступления налога на прибыль в бюджет Татарстана могут снизиться почти на 30%

По итогам 2023 года власти Татарстана ожидают, что в бюджет республики поступит 157 млрд руб. налога на прибыль. Об этом на парламентских слушаниях сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин.

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Однако в 2024 году, как предусмотрено новым законопроектом, предприятия заплатят лишь 112 млрд руб. Таким образом, поступления налога на прибыль могут снизиться на 29%.

Господин Гайзатуллин пояснил, что прогноз на 2024 год учитывает «все изменения законодательства». Кроме того, отраслевые министерства провели встречи с крупными предприятиями, которые дали свои расчеты на будущий год.

Ранее Радик Гайзатуллин говорил, что в 2024 году выпадающие доходы от изменения федерального законодательства достигнут 39,1 млрд руб. Это отмена льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза. Кроме того, увеличились расходные полномочия республики из-за повышения МРОТ.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"