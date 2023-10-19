В Парголово ввели в эксплуатацию новый детский сад

Госстройнадзор Санкт Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с отдельно стоящим детским садом. Новое дошкольное учреждение расположено по адресу: поселок Парголово, улица Брюлловская, дом 1, строение 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый детский сад сможет принять 150 воспитанников. В здании есть музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, кабинет для занятий с логопедом. На территории установлены игровые площадки.

Соцобъект возведен за счет средств инвестора и будет передан городу на безвозмездной основе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году новый детский откроют также в ЖК «Солнечный город» на проспекте Буденного.

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