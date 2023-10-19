В Парголово ввели в эксплуатацию новый детский сад
Госстройнадзор Санкт Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с отдельно стоящим детским садом. Новое дошкольное учреждение расположено по адресу: поселок Парголово, улица Брюлловская, дом 1, строение 1.
Фото: Пресс-служба Смольного
Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый детский сад сможет принять 150 воспитанников. В здании есть музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, кабинет для занятий с логопедом. На территории установлены игровые площадки.
Соцобъект возведен за счет средств инвестора и будет передан городу на безвозмездной основе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году новый детский откроют также в ЖК «Солнечный город» на проспекте Буденного.