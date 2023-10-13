В «Солнечном городе» на проспекте Буденного откроют детский сад в 2024 году

В Санкт-Петербурге завершилось строительство четырех детских садов в жилых комплексах, построенных Setl Group.

В пресс-службе застройщика рассказали «Фонтанке», что сад на Фарфоровской улице откроется до конца года, остальные откроются в 2024 году.

Детский сад на Фарфоровской улице в ЖК «Стрижи в Невском 2» рассчитан на 170 детей. Он станет вторым корпусом детского сада №63. Другое дошкольное учреждение, на проспекте Буденного в ЖК «Солнечный город», рассчитано на 220 детей. Он станет уже третьим корпусом детского сада №95 «Подсолнух».

Детский сад, которому присвоили №17, откроется в ЖК «Автограф». Он рассчитан на 120 мест. Такой же номер получил сад на Манчестерской улице в ЖК «Панорама парк Сосновка». В нем будут воспитываться 250 детей.

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