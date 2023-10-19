Дело гражданина Египта из Омска, заказавшего убийство жены, передадут в суд

В Омске завершилось расследование дела в отношении 41-летнего предпринимателя Мохамеда А., имеющего египетское и российское гражданства. Его обвиняют в приготовлении заказного убийства своей жены, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, фигурант дела во время развода, не желая делить имущество со своей 40-летней супругой, решил заказать ее убийство. Для этого он обратился к ранее судимому знакомому, который впоследствии сдал заказчика планируемого преступления правоохранителям. В роли киллера выступил сотрудник уголовного розыска, которому заказчик передал аванс в размере €1тыс. и данные о жертве. Мужчину задержали в феврале 2023 года с поличным при передаче второй части суммы в €3 тыс. В ходе следствия также выяснилось, что обвиняемый намеревался совершить убийство 50-летней матери своего работника, чтобы получить ее недвижимость в центре Омска.

Уточняется, что вину фигурант дела не признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 30 и по ч 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму, из корыстных побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Мохамеда А. переехал из Каира в Омск около 20 лет назад. В Сибири гражданин Египта, имеющий высшее экономическое образование, занялся торговлей овощами и фруктами. В браке с супругой он прожил 10 лет.

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Александр Киселев