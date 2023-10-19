Татарстан предлагает Госдуме дать отсрочку сотрудникам ОПК
Парламент Татарстана одобрил проект федерального закона, которым предлагается дать отсрочку от военной службы сроком на 12 месяцев для тех, кто устроился сюда «на условиях полного рабочего дня». Речь идет о новых работниках, которые пришли на завод после окончания вуза, техникума или колледжа.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Также Госсовет республики предложил, чтобы граждане РФ могли проходить альтернативную службу в организациях ОПК. Сейчас такая служба возможна только в государственных структурах, а также организациях ВС РФ и других воинских формированиях в качестве гражданского персонала.
Законопроект был разработан комитетом по законности и правопорядку. Одним из инициаторов проекта стал КамАЗ, где не хватает рабочих.
В ближайшее время документ направят на рассмотрение Госдумы.