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Коммерсантъ FM
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КамАЗ в 2024 году увеличит выпуск пассажирского транспорта

ПАО «КамАЗ» планирует увеличить объем производства пассажирского транспорта на 20% в следующем году. Компания расширит линейку серийным выпуском троллейбусов, сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волгоград директор по пассажирскому транспорту Самат Саттаров.

«Порядка двух тысяч единиц пассажирского транспорта планируем выпустить в 2023 году. С прошлым годом рост где-то на 30%. В планах на следующий год — прирасти на 20%»,— заявил Самат Саттаров.

В сентябре российский производитель КамАЗ сообщал, что в следующем году также планирует презентовать водородный электробус «водоробус», выпущенный с использованием комплектующих из России и дружественных стран.

Компания также заключила договор на тестовую эксплуатацию троллейбусов с Чувашской Республикой.

Ранее сообщалось, что КамАЗ запустит серийное производство троллейбусов «КамАЗ-65825».

КамАЗ является членом проекта комплексного развития городского электрического общественного транспорта. Эта госпрограмма предусматривает поставку более 280 электробусов в десять пилотных регионов России до 2028 года.

Ранее КамАЗ спрогнозировал рост на рынке грузовой техники. Компания надеется на рекордное значение в 100 тыс. грузовиков.

Подробнее о российском рынке грузовиков — в публикации «Ъ» «Грузовики потянулись на стройку».

Дельгир Манджиева

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