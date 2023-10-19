Nokia сокращает 14 тыс. рабочих мест

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сообщил о планах сокращения до 14 тыс. сотрудников в рамках программы повышения прибыльности. Руководство компании объясняет это необходимостью сокращения издержек и повышения эффективности в условиях слабого рынка. В Nokia пояснили, что масштабы сокращений будут зависеть от «ситуации со спросом на рынках сбыта», однако отметили, что не ожидают быстрого восстановления спроса.

В настоящее время в Nokia работает 86 тыс. человек. Компания ожидает, что сокращения позволят снизить кадровые издержи на 10–15% и сэкономить в 2024 году не менее €400 млн, а к концу 2026 года — от €800 млн до €1,2 млрд.

Заявление о запуске программы повышения прибыльности и связанных с ней сокращениях Nokia опубликовала одновременно с финансовыми результатами третьего квартала. За отчетный период чистые продажи упали на 20% в годовом исчислении и составили €4,98 млрд.

Прибыль упала на 69%, до €133 млн, операционная маржа сократилась с 8,3% до 4,8%. Тем не менее Nokia подтвердила свои прогнозы относительно годовых результатов. Компания ожидает, что чистые продажи составят €23,2–24,6 млрд, операционная маржа — 11,5–13%. Акции Nokia на бирже в Хельсинки реагируют на новости компании падением почти на 4%. С начала года они потеряли почти 30%.

Алена Миклашевская