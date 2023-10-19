Сенатор от Татарстана Емельянов госпитализирован после ДТП

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, попал в ДТП на автодороге Чистополь—Нижнекамск. В результате он был госпитализирован с множественными травмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Емельянов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Геннадий Емельянов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По сообщению МВД по Татарстану, в котором пострадавший назван просто как 66-летний житель Зеленодольска, говорится, что авария произошла 18 октября в 7:10 на 75-м километре автодороги в результате выезда на встречную полосу движения. Там внедорожник столкнулся с Volkswagen Polo.

В сообщении предполагаемый виновник аварии не называется. По неофициальным данным, господин Емельянов выехал на встречку для совершения обгона, несмотря на запрещающий знак. Его внедорожник от удара вылетел с трассы, а сенатор выпал из салона.

Дмитрий Ларин, Казань