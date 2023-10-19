Скандал с соцвыплатой ветерану труда из Тольятти привел к уголовному делу

СУ СК РФ по Самарской области возбудит уголовное дело о нарушении жилищных прав ветерана труда в Тольятти. Соответствующее поручение дал руководителю ведомства Марату Галиханову председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает центральный аппарат СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для поручения стало обращение в аккаунте ведомства в адрес главы СК РФ. Автор сообщения пожаловался на нарушение прав почетного работника образования РФ.

С 1989 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, и в 2019 году чиновники предложили ей выплату на покупку жилья вдвое меньше установленной. Женщина отказалась, и ее незаконно сняли с очереди.

В 2020 году суд постановил восстановить ветерана труда в очереди на получение социальной выплаты. Однако до настоящего времени ее жилищные права так и не восстановили.

Ранее СК РФ взял на контроль ситуацию с затопленными квартирами в доме в Кинеле. Это произошло после того, как жительница региона пожаловалась на то, что кровля здания «повреждена и протекает, из-за чего на стенах жилых помещений появилась плесень», говорится в сообщении ведомства. В доме не было капремонта с 2018 года.

Георгий Портнов