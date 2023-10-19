Казанская фирма застроит участок в Перми с помощью механизма развития территорий

Казанская строительная компания «Джи-групп», работающая в Перми под брендом «Унистрой», намерена застроить свой новый участок в городе при помощи механизма комплексного развития территорий. Об этом заявил директор филиала «Унистрой» в Перми Ленар Газизов, передает «Ъ».

Речь идет об участках на улице Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11, 35. Их общая площадь составляет 2,79 га.

Механизм комплексного развития территорий представляет собой проект по застройке и благоустройству участков с предварительным сносом ныне существующих объектов.

Компания «Джи-групп» строит жилую недвижимость в Казани, Тольятти, Уфе и Екатеринбурге. В Перми девелопер начал работать в конце 2021 года под брендом «Унистрой». В настоящее время он занимается строительством городского ЖК «Причал».

"Ъ-Казань"