В Прикамье цены на зимние шины выросли на 9%

Цены на зимние шины в Пермском крае увеличились на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Business Class со ссылкой на сервис «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средняя цена зимней резины на одно колесо сейчас составляет 5,8 тыс. руб. При этом число покупок в регионе снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок насыщен масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками. Из-за высокой стоимости импорта российские бренды становятся более конкурентными и интересными для покупателя.

В России средний чек на зимние шины в сентябре-октябре 2023 года составил чуть более 6 тыс. руб., увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число покупок выросло на 11%. Аналитики отмечают, что весной средний чек на покупку автомобильной резины был ниже уровня 2022 года на 10–15%, к осени он стал выше на 8–10%.