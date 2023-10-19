Правительство хочет отменить льготу долгосрочного владения при продаже иностранных ценных бумаг

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже иностранных ценных бумаг на российских биржах. Под исключения попадут бумаги стран ЕАЭС.

Законопроект опубликован в базе данных Госдумы. Он устанавливает новые нормы в рамках реформы механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и перехода к предоставлению вычетов только по долгосрочным сбережениям.

Инвестор по действующему законодательству с 2014 года может освободить от налога прибыль с продажи ценных бумаг, если владел ими не меньше трех лет. Льгота сейчас распространяется на российские акции, облигации, биржевые ПИФы, зарубежные акции и облигации, ETF, которые торгуются на российских биржах. Максимальный размер вычета — 3 млн руб. в год, за три года — 9 млн руб. На эту сумму может быть уменьшена налоговая база.

Правительство предлагает распространить льготу только на ценные бумаги российских организаций, которые торгуются в РФ, и ценные бумаги иностранных организаций, которые торгуются на биржах РФ и место регистрации которых находится в странах ЕАЭС. Если документ будет принят, то льгота не будет действовать на зарубежные акции, облигации и ETF. Норма вступит в силу через месяц после опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Подробнее о расширении механизма налоговых вычетов — в материале «Ъ» «Длинным деньгам определили правила вычитания».

Леонид Уварчев