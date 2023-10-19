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Коммерсантъ FM
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Задержан скрывшийся от следствия бывший замглавы Рыбинска

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России нашли и задержали бывшего первого заместителя главы администрации города Рыбинска Ярославской области Ивана Дубино. Об этом сообщили в региональном следственном управлении комитета.

«Ъ» сообщал, что господин Дубино был объявлен в федеральный розыск по подозрению в получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, чиновник и бывший замдиректора МУП «Теплоэнерго» Виктор Тамаров получили деньги от главного инженера ООО «СевЗапРазвитие» Михаила Калинина за содействие в своевременной и беспрепятственной приемке работ в рамках реконструкции тепловых сетей Рыбинска. «СевЗапРазвитие» является одним из подрядчиков по инвестпроекту общей стоимостью около 800 млн руб. Господин Тамаров был задержан 28 сентября, а Иван Дубино скрылся.

«Сотрудниками территориального следственного отдела совместно с оперативниками УФСБ России по Ярославской области организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых на территории Российской Федерации обвиняемый был задержан»,— сообщила старший помощник руководителя следственного управления Алена Корчагина.

По данным Telegram-канала «Ярославль Главный», который публикует фотографию задержанного, Ивана Дубино нашли на туристической базе в Новгородской области. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Виктор Тамаров является депутатом Рыбинского муниципального совета, он был избран руководителем фракции «Единая Россия», но после ареста снят с поста. Михаил Калинин — сын председателя муниципалитета Ярославля Сергея Калинина. Об увольнении Ивана Дубино ранее не сообщалось, сегодня Следственный комитет назвал чиновника «бывшим».

Антон Голицын, Ярославль

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