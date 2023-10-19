В Воронеже ищут председателя Коминтерновского районного суда

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила о открытии вакансии председателя Коминтерновского райсуда в облцентре. Последние шесть лет эту должность занимал Олег Батищев, однако 4 августа он ушел в отставку.

Господин Батищев окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение» в 1993 году. С 2000 года работал в Коминтерновском райсуде. В 2014 году был назначен зампредом Коминтерновского райсуда, в 2017 году — председателем. Сменил на этой должности Лидию Матвееву.

ККС также объявила об открытии вакансий судьи Воронежского облсуда, двух судей Коминтерновского райсуда, судьи Бобровского райсуда, мировых судей в Бобровском, Коминтерновском, Ленинском, Лискинском, Новоусманском, Острогожском, Панинском, Семилукском и Советском судебном районах Воронежской области.

Алина Морозова

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