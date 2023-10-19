Фармкомпания «Вертекс» инвестирует более 2 млрд рублей в расширение производства

Фармацевтическая компания «Вертекс» намерена увеличить мощности в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская». Предполагается, что производственные площади вырастут не менее чем на 5,3 тысячи кв. м. Об этом сообщили пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия по упаковке и контролю лекарственных препаратов компании "Вертекс"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Линия по упаковке и контролю лекарственных препаратов компании "Вертекс"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году в расширение производства будет инвестировано 1,7 млрд рублей, в 2024 — 400 млн руб. Большая часть инвестиций уйдет на оборудование. Откроется три новых производственных участка.

«Строительство и оснащение фармкомплекса предполагает постепенное освоение его возможностей. Расширение производства и лабораторий необходимо для актуальных потребностей компании и вклада в лекарственный суверенитет страны»,— прокомментировал генеральный директор «Вертекса» Георгий Побелянский.

После расширения общая площадь участка составит 14 тыс. кв. м. Увеличится площадь лаборатории качества с 1 тыс. кв. м до 2,5 тыс. кв. м. Будет расширяться и микробиологическая лаборатория.

В период с 2015 по 2019 год «Вертекс» получил разрешение на ввод трех площадок. С момента реализации проекта сумма инвестиций составила более 9,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выручка «Вертекса» выросла на треть.

Анастасия Захарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте