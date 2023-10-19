«Владелец новинки сможет мониторить давление и уровень стресса»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие показатели здоровья позволяют отслеживать умные часы и о том, сколько они могут работать на одной зарядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Этимология аббревиатуры GT — Gran Turismo — подразумевает дальнее путешествие. Серия умных часов Huawei GT разменяла уже пятое поколение. В какие приключения можно пускаться с новинкой, я разбирался во время тестирования модели GT4 в зеленом цвете. Всего в свежей линейке четыре версии с 46-миллиметровым восьмиугольным основанием и три круглых варианта с диаметром 41 мм. Уверен, мало кто будет спорить с тем, что эти типоразмеры можно назвать мужским и женским. Особенно если оценить весь дизайн в целом.

Несмотря на выраженные классические часовые мотивы тестовой версии, Huawei GT 4 ощущались как спортивные или даже походные. В первую очередь благодаря ремешку оливкового цвета. Его основа, по тактильным качествам очень напоминающая силикон, сверху покрыта мелкими плетеными волокнами. Их делают из переработанного пластикового мусора, две трети которого добывают в океане. То есть они зеленые не только по цвету.

Возвращаясь к идее заимствования GT в нейминге, могу заверить, что дальнее путешествие с новинкой Huawei реально. В самом экономном режиме часы могут продержаться на одной зарядке до двух недель. Этот случай считаю экстремальным или лабораторным. Приятный Amoled-дисплей провоцирует на использование циферблатов с заставками и детальными настройками интерфейса. А это уже не более восьми дней. Если же регулярно отслеживать спортивную активность, то срок снизится еще. Но даже в самом горячем режиме GT 4 проживут больше двух суток.

В спортивном пакете пользователь получает спутниковый трекинг, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, десятки видов тренировок, отслеживание колец активности, пульса, высоты, темпа, сердечного ритма. Тему здоровья разработчики Huawei развили не только в спортивном аспекте. Владелец новинки сможет мониторить температуру тела, давление, уровень стресса, содержание кислорода в крови.

Отдельно отмечу фичу по отслеживанию сна и дыхания. Первое позволяет переосмыслить качество отдыха, второе способно выявить опасные для жизни отклонения. Другими словами, если вам подробно и обстоятельно хочется разобраться, как именно неправильно вы живете как организм, то Huawei GT 4 — один из удачных компаньонов в этом вопросе. К тому же часы не привязаны к платформе — работают как с Android, так и с iOS. В первом случае связка более проработанная, но функционально это равнозначные варианты.