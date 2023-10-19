Для уральской сети «Золотое яблоко» построят огромный склад в Москве

Уральская сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» построит складской комплекс в логопарке «Ориентир запад» под Москвой. Как сообщили «Ведомости», компания арендовала 46 тыс. кв. м, возведение оценивается в 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным издания, договор между сторонами заключен на 15 лет. Строительство склада на Новорижском шоссе уже началось, ввести в эксплуатацию его планируют в третьем квартале 2024 года.

«Новые складские площади понадобились сети косметики в связи с увеличением ассортимента товаров, в том числе после ухода из России зарубежных брендов»,— приводит издание слова экспертов.

Сеть «Золотое яблоко» была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании открыты в регионах России, Казахстане и Белоруссии. По информации «Infoline-Аналитики», в 2022 году выручка сети выросла на 55%, до 62,7 млрд руб. без НДС, а доля на рынке парфюмерии, косметики и товаров для ухода — до 9,2%.

Напомним, магазин сети откроется в Дохе (столица Катара). По данным источника «Ъ» на рынке ритейла, в августе компания подписала первый договор аренды магазина.

Полина Хабарова

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