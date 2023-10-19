В Саратове экс-сотрудника РЖД подозревают во взятке за право кормить детей

Следователи подозревают бывшего сотрудника ОАО «Российские железные дороги» Романа Ротберга в получении 450 тыс. руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за заключение контракта на поставки питания в детские лагеря, сообщили в следственном управление СКР по региону.

По данным силовиков, 12 октября 2023 фигурант, возглавляя дирекцию соцсферы «ПривЖД», получил через посредника часть предполагаемой взятки и был задержан сотрудниками УФСБ по региону. В СКР утверждают, что общая сумма должна была составить 1,15 млн руб.

Предполагаемым взяткодателям уже предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ, суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова сообщили, что Роман Ротберг заключен под стражу до 12 декабря.

Никита Маркелов

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