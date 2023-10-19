«Опыт бренда в разработке высокотехнологичных материалов велик»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие возможности даст астронавтам экипировка, которую разработают итальянский дом моды и космическая компания Axiom Space.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axiom Space Фото: Axiom Space

Проекты Prada мне чем-то напоминают историю Барби. Не удивляйтесь — сейчас попробую объяснить свою логику. Многие, кто, как принято говорить, не в теме, считают Барби просто блондинкой в розовом, а на деле она — символ эмансипации. Я как-то об этом уже подробно рассказывала. Вот и Prada для тех, кто за проектами компании не следит, — просто модный бренд, а на деле — культурная и научная лаборатория, а также заметный игрок на поле социальных инициатив.

Новая глава в этой истории — очередное тому доказательство. В рамках первого партнерства между итальянским домом моды и космической компанией Axiom Space, лидером отрасли и архитектором первой в мире коммерческой космической станции, будут разработаны скафандры NASA для миссии Artemis III. Ну здорово же.

Спикеры проекта с обеих сторон делают особенный упор на опыте Prada в разработке высокотехнологичных материалов. А он и правда велик. Скафандры AxEMU, как обещают Prada и Axiom, дадут астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, большую свободу движения, лучшую защиту от суровых условий окружающей среды и будут оснащены дополнительными инструментами для исследований и научных изысканий. Не терпится увидеть.