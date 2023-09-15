«Барби уже была в модном топе в 90-х»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему стиль был популярен в девяностые и как он вернулся в моду с выходом фильма с Марго Робби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Montegrappa Фото: Пресс-служба Montegrappa

«Барбикору», который уже изрядно утомил, поддались чуть ли не все бренды — от Zara до Chanel, от TAG Heuer до Montegrappa. Интересный в данном контексте материал вышел на сайте University of Fashion под хлестким заголовком «Барбикор: почему Барби не просто какая-то тупая блондинка». В статье нам напоминают, что мода циклична и что Барби уже была в модном топе до лета 2023-го, а именно в 90-х, когда группа Aqua выпустила свой хит Barbie Girl.

Теперь поводом стал фильм «Барби» и его внушительные маркетинговые бюджеты. Сам тренд на ярко-розовый начался еще раньше — осенью 2022-го, когда цвет появился у Valentino, Michael Kors, Versace, Act №1 и Dolce & Gabbana. Тренд захватил звезд и блогеров, производителей декора для дома и лаков для ногтей. По приведенным в статье данным, в сети TikTok еще до выхода фильма по хештегу #Barbiecore было более 7 млн просмотров.

«Розовый цвет, несомненно, переживает взлет популярности…,— говорит в интервью The Post вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман. — Это цветовое семейство, популярность которого мы наблюдаем по всему спектру с 2013 года, когда появилось название Millennial pink, а с усилением размытия границ гендеров оно стало еще более заметным. Это время, когда мы начали отказываться от всех цветовых правил и разрушать границы».

Что же до самой Барби, не глупышкой, а символом женской эмансипации она стала не в последние годы, а практически с момента своего создания. В 1962 году, еще до того, как американским женщинам разрешили открывать собственные банковские счета, Барби купила свой первый дом мечты, став символом независимости и расширения прав и возможностей. В 1965-м появилась Барби-астронавт, через два года после того, как Валентина Терешкова стала первой женщиной, полетевшей в космос.

Барби была президентом и археологом, в виде нее представляли борцов за гражданские права и знаменитых феминисток. И, конечно, в истории Барби было немало коллабораций с модными дизайнерами. Еще один любопытный факт, который приводят в статье, — статистика продаж. Так, в 2020-м они составили $1,35 млрд, в 2021-м — $1,68 млрд. Статистику за 2022-й в статье не приводят, ну а цифры 2023-го, думаю, нас всех удивят.