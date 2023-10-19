Роспотребнадзор: в Орловской области есть не соответствующая требованиям вода

В населенных пунктах Болховского, Должанского, Глазуновского, Колпнянского, Покровского, Свердловского, Орловского, Троснянского и Шаблыкинского районов Орловской области в 2023 году была выявлена питьевая вода, не соответствующая требованиям по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С января по сентябрь 2023 года сотрудники ведомства исследовали 5,4 тыс. проб питьевой воды на санитарно-химические показатели и 7,7 тыс. проб — на микробиологические. Доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 13,2%, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (13,6%). По микробиологическим показателям — 1,9%, как и в прошлом году.

Также Роспотребнадзор проверил работу 23 водоснабжающих организаций. По результатам надзорных мероприятий 34 должностных лица были оштрафованы на 353 тыс. руб. в сумме. Также суды удовлетворили иски ведомства о понуждении администрации Дубровского сельского поселения Должанского района, ресурсоснабжающих организаций Колпнянского, Глазуновского, Орловского, Малоархангельского, Троснянского, Покровского и Шаблыкинского районов к исполнению требований санитарного законодательства в части обеспечения населения соответствующей обязательным требованиям питьевой водой.

Ранее депутаты горсовета Липецка обратили внимание на низкое качество питьевой воды, подаваемой по централизованным сетям водоснабжения. В частности, их взволновало резкое повышение объема нитратов в сетях ряда микрорайонов.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте