Петербург уступил Москве и области по количеству оформленных «Семейных ипотек»

Санкт-Петербург уступил столице и Московской области первые места среди городов России по количеству оформленных «Семейных ипотек», сообщили в пресс-службе АО «ДОМ.РФ».

В текущем году в Северной столице заключили 18,4 тыс. сделок по льготному предложению. С таким показателем Петербург занял четвертое место. В тройку лидеров вошли Москва (30,8 тыс.), Краснодарский край (26,2 тыс.) и Московская область (25,8 тыс.).

Граждане России в 2023 году оформили более 300 тыс. льготных ипотек со ставкой до 6%. Это в два раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Сумма займов в 1,5 млрд рублей также превысила прошлогодний уровень.

Ранее «Ъ» писал, что в Сбербанк выдал ипотечные кредиты в Петербурге на сумму 35,6 млрд рублей, что стало третьим результатом по стране.

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