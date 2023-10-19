Квартальная прибыль Tesla упала на 44%

Вчера вечером компания Tesla опубликовала результаты своей деятельности за третий квартал. Общая выручка достигла $23,4 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль составила $1,8 млрд, что на 44% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Компания не уложилась в прогнозы аналитиков, ожидавших выручку на уровне $24,1 млрд.

Аналитики называют две главные причины сокращения прибыли при сохранении роста выручки — вынужденное снижение отпускных цен на автомобили, на которое компания пошла из-за роста конкуренции на рынке, а также продолжающиеся задержки в выпуске нового электрического пикапа Cybertruck, который должен был выйти еще год назад и существенно повысить прибыльность для всей компании. «Мы сами выкопали себе эту могилу,— заявил Илон Маск аналитикам о сложностях с началом производства Cybertruck.— Оказалось неожиданно трудно вовремя получить специальные продукты и технологии, которые нужны для того, чтобы вывести производство на должный уровень количества и прибыльности».

Компания уже несколько раз откладывала выход нового автомобиля. Во вчерашнем отчете она наконец назвала точную дату — 30 ноября.

Евгений Хвостик