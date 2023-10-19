Майор из Красноярского края посмертно получил высшее звание Герой РФ
Майору Владимиру Чепу из Красноярского края посмертно присвоено высшее звание Герой Российской Федерации, сообщает правительство региона.
Военнослужащий был командиром разведывательного батальона 810-ой бригады морской пехоты. 33-летний боец погиб 12 июля в зоне действия специальной военной операции в Запорожской области.
Он скончался при выполнении боевой задачи. Владимир Чеп был захоронен с воинскими почестями 23 июля 2023 года в Минусинске.
Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области прапорщик Николай Кондратенк получил посмертно медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.