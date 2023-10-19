Ввоз импортного чая в порту Новороссийска за год сократился на 6%

Импорт чая в Новороссийском морском торговом порту по итогам девяти месяцев 2023 года сократился на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Всего за указанный период из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Китая и Кении через порт импортировано свыше 14 тыс. тонн чая. Объемы ввозимого кофе снизились на 1,5%, до 50 тыс. тонн. Продукт привозят в Новороссийск из Бразилии, Китая, Индонезии, Турции, Вьетнама, Эфиопии и Колумбии.

Ранее бизнес Краснодара сообщил о возможном росте стоимости отпускных цен на чай и кофе с сентября 2023 года. «Держать рынок» помогают собственные запасы предпринимателей, реализующих продукт. Среди крупных игроков о росте цен заявили представители брендов «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso на 9%. Мера вызвана высокой волатильностью курса рубля, вследствие которой растут затраты бизнеса на импорт сырья.

Анастасия Донскова

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