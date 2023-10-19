Тамбовский футбольный клуб «Спартак» возглавил Александр Кудряшов

Исполнять обязанности главного тренера тамбовского футбольного клуба (ФК) «Спартак» (выступает во втором дивизионе ФНЛ) будет 49-летний Александр Кудряшов, сообщили в пресс-службе ФК. До этого господин Кудряшов руководил командой «Академия футбола 2007», выступающей в Юношеской футбольной лиге Центр и на сегодня занимающей шестую строчку в турнирной таблице.

Карьеру в качестве игрока Александр Кудряшов начинал в тамбовском «Спартаке». Выступал в высшем дивизионе российского футбола. Провел десять матчей за воронежский «Факел». Также играл в астраханском «Волгаре», липецком «Металлурге», брянском «Динамо», курском «Авангарде», «Кызылжаре». В 2017 году вошел в тренерский штаб пензенского «Зенита».

Александр Кудряшов пришел на место Дмитрия Фомина, который подал в отставку спустя месяц работы главным тренером тамбовского «Спартака». Он заявил об этом на пресс-конференции после домашнего матча «Спартака», в котором он проиграл «Космосу» из Долгопрудного со счетом 0:3. Дмитрий Фомин возглавил тренерский штаб тамбовского «Спартака» в сентябре. Он сменил на нем Сергея Рыжкова, который проработал на должности главного тренера этой команды год.

Мария Старикова