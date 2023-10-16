Дмитрий Фомин ушел с поста главного тренера тамбовского «Спартака»

Спустя месяц работы главным тренером тамбовского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Дмитрий Фомин подал в отставку. Он заявил об этом на пресс-конференции после домашнего матча «Спартака», в котором он проиграл «Космосу» из Долгопрудного со счетом 0:3.

«Хочу извиниться перед болельщиками, потому что в двух последних играх результата не было, не было игры, не было качества, не было страсти у команды. Когда такое происходит, в этом виноват всегда главный тренер. Поэтому я подал в отставку, ее приняли»,— сказал Дмитрий Фомин.

Он выразил надежду на то, что в оставшиеся четыре игры тамбовские футболисты «покажут качественный футбол», пожелал удачи клубу и спортсменам, потому что «болельщики заслуживают другого результата».

ФК «Спартак» выступает в ФНЛ-2 Б. По итогам 13 матчей команда занимает восьмое место. В рамках первенства ей предстоит сразиться с раменским клубом «Леон Сатурн» (второе место в турнирной таблице), ногинским «Красным Знаменем» (десятое место), «Рязанью» (13-е место) и «Динамо-Владивосток» (четвертое место).

Дмитрий Фомин возглавил тренерский штаб тамбовского «Спартака» в сентябре. Он сменил на нем Сергея Рыжкова, который проработал на должности главного тренера этой команды год.

О крахе прежнего главного футбольного клуба Тамбовщины — в публикации «Ъ-Черноземье» «Отфутболили в СИЗО».

Алина Морозова

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