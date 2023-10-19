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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье депутат и директор заподозрены в незаконном предпринимательстве

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе ведомства. Фигурантами расследования стали депутат думы Нефтекумского городского округа и директор ООО «Строительно-монтажное управление-5». Их фамилии пока не называются в интересах следствия.

Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Уголовное дело возбуждено по материалам Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры и краевого управления ФСБ.

Как уточнили в региональном управлении СКР, следствие установило, что в 2020 году директор СМУ-5 «вступил в преступный сговор со своим знакомым, который фактически управлял компанией», чтобы произвести операцию «с целью получения финансовой выгоды». Ими был получен контракт на «выполнение работ по обращению оборудования и материалов, содержащих радиоактивные вещества». Для реализации своих планов фигуранты уголовного дела заключили с одной из фирм договор на эти работы, зная, что компания не имеет специализированного пункта хранения, а также лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии.

В результате преступных действий подозреваемых был извлечен доход на общую сумму более 49 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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