Суд отклонил иск Минобороны к петербургскому КБ «Рубин» на 265 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны РФ к петербургскому АО «Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"» на 265 млн рублей. Об этом сообщается в карточке дела, опубликованной на портале «Электронное правосудие».

«В иске отказать полностью»,— говорится в постановлении суда.

Как уточняет «Деловой Петербург», судебное решение было вынесено по спору Минобороны и «Рубина» о контракте, заключенном в декабре 2013 года на сумму 967,7 млн рублей. Петербургское КБ должно было выполнить проектно-изыскательские работы «по объекту 583» к ноябрю 2015 года, однако сделку расторгли по соглашению сторон в 2017 году.

Спустя шесть лет, в 2023 году, Минобороны подало иск, по которому компания должна выплатить 61,7 млн рублей неустойки и 204,6 млн рублей за использование коммерческого кредита. Суд отказал военному ведомству из-за истечения сроков давности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что московский арбитраж также отклонил иск Минобороны к петербургскому судостроительному заводу «Северная верфь» на 4,2 млрд рублей. Истец требовал с судостроительного предприятия неустойку по контракту 2010 года на постройку трех фрегатов проекта 22350.

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