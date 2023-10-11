Судебные приставы Петербурга выдворили 2300 нелегальных мигрантов за 9 месяцев

Сотрудники ГУ Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу с начала года выдворили 2300 нелегальных мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выявляли иностранных граждан и лиц без гражданства до пограничного контроля в аэропорту Пулково. Судебные приставы за прошедшие девять месяцев выдворили на 520 человек больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эти граждане нарушили нормы пребывания на территории России по ст. 18.8 КоАП. По информации службы, чаще всего среди нарушителей попадались граждане Узбекистана и Таджикистана.

Ранее «Ъ» писал, что в Петербурге в результате рейда на вещевом рынке «Юнона» привлекли к административной ответственности 32 человека за нарушение миграционного законодательства.

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