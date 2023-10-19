Ученые новосибирского СФНЦА изучат влияние изменения климата на аграрную отрасль

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий (СФНЦА) РАН в Новосибирске и Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) совместно займутся изучением последствий изменения климата для аграрной отрасли. Об этом сообщил директор СФНЦА Кирилл Голохваст.

Господин Голохваст сделал доклад о перспективах развития центра на выездном заседании президиума СО РАН, которое проходит в Краснообске. По его словам, договоренность с МИИГАиК касается создания сети сельскохозяйственного мониторинга.

«Мы в почву заходим, мы разработали систему свою, сейчас начинаем ее внедрять. Первыми выбраны три площадки: это Баган, Новосибирск («Элитное») и Нарымская станция, которая находится на территории Томской области. Будем смотреть почвенную температуру, будем смотреть биологическое разнообразие (уже первые 100 образцов уехали на генетический анализ). То есть, мы смотрим, как эти климатические изменения будут влиять… Потому что без мониторинга непонятно, что делать дальше»,— сообщил Кирилл Голохваст.

Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году засуха нанесла ущерб аграриям ряда сибирских регионов.

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Валерий Лавский