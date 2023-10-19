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Глава департамента городского хозяйства Самары покинул пост

Олег Ивахин уволился с должности руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городской администрации.

Фото: Администрация Самары

«Он уволился по собственному желанию. На его место назначен Александр Андриянов»,— уточнила собеседница издания.

Александр Андриянов до последнего времени работал заместителем руководителя профильного департамента. Он курировал в ведомстве управление благоустройства.

В мэрии уточнили, что карьера Олега Ивахина в городской администрации закончена. Где он продолжит свою работу, неизвестно.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам в Самаре. По информации парламентария, в 2021 году департамент городского хозяйства и экологии Самары заключил с «ПСК» контракт на ремонт автодорог общей стоимостью 341,5 млн. Однако накануне его завершения прежний руководитель департамента Олег Ивахин подписал еще три дополнительных соглашения, которые увеличили цену контракта на 16%. Позже прокуратура потребовала в суде отменить допсоглашения и обязать «ПСК» вернуть необоснованно полученные 20,7 млн. Суд удовлетворил иск.

Георгий Портнов

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