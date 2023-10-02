Бастрыкин запросил итоги проверки о выдаче земель многодетным семьям на Кубани

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки сведений о длительном ожидании обеспечения земельными участками многодетных семей в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, к главе следкома обратилась женщина, которая ожидает своей очереди на получение земли с 2020 года. В семье обратившейся трое детей, при этом женщина опасается, что не получит участок при достижении младшего ребенка совершеннолетия, что приведет к утрате права на предоставление земли.

«При этом в прошлом году землей были обеспечены лишь четыре из большого количества стоящих в очереди семей»,— говорится в сообщении.

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю провели процессуальную проверку, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Господин Бастрыкин запросил сведения о результатах проверки, обосновании отказа и о мерах, принятых для разрешения ситуации.

Анастасия Донскова

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