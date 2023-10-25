Драгоценные наряды
The Seven Arts Chopard в Париже
В парижском бутике Chopard на Вандомской площади нас ожидали не только витрины с украшениями, но и девушки-модели, точно на модном показе. Разница была лишь в том, что на подиумах обычно носят специальную бижутерию, преувеличенно крупную, с яркими искусственными камнями, а тут плечи, руки, шеи, пальцы девушек были предназначены для настоящих ювелирных шедевров.
Возможно, девушки изображали муз, покровительниц искусств, которым была посвящена новая ювелирная коллекция Red Carpet The Seven Arts. «Красные дорожки» создаются в честь Каннского кинофестиваля. С ним у Chopard давняя дружба, скрепленная «Золотой пальмовой ветвью» — еще в 1998 году дизайн самой желанной награды европейского кино разработала Каролина Шойфеле, сопрезидент и художественный директор марки. Каждый год она готовит к каннскому открытию коллекцию, число украшений в которой равно порядковому номеру фестиваля, так что в этот раз их было 76.
В дополнение к Red Carpet Каролина Шойфеле поразила зрителей показом платьев своей кутюрной коллекции Caroline’s Couture, устроенным в отеле Martinez на набережной Круазетт. Платья здесь сочетаются с ювелирными украшениями и становятся не феноменом быстротекущей моды, а такими же вневременными произведениями, как ювелирные шедевры.
Но какие технические задания у платьев? Голые плечи, чтобы лучше лежало колье? Короткие рукава, чтобы виднее были браслеты? «Это было бы слишком просто,— говорит ответственный за костюмы Фритьоф Линсе.— Тут симбиоз платья и украшения, они оба становятся произведениями искусства, отражающими стиль и креативность Каролины Шойфеле».
В этом году темой коллекции Red Carpet стали «Семь искусств»: архитектура, живопись, скульптура, литература, танец, музыка и кинематограф. Каролина Шойфеле всегда использует много цвета в собраниях Red Carpet, демонстрируя возможности Chopard заполучить самые выдающиеся драгоценные камни планеты. Она продолжает экспериментировать с нестандартными для традиционного высокого ювелирного искусства материалами, такими как титан, и с новыми техниками огранки драгоценных камней. Предмет особой гордости марки — для создания всех своих украшений ювелиры Chopard используют исключительно золото с сертификатом Fairmined, то есть добытое с соблюдением этических и экологических норм.
Особенно много в Red Carpet The Seven Arts сочетаний синих сапфиров с бриллиантами. Центральным украшением, без сомнения, можно считать колье-чокер из девяти рядов сапфиров общим весом более 15 карат, установленных цветовым градиентом, поверх которых к колье прикреплены пять перьев из белого золота с бриллиантами общим весом около 30 карат. Перышки отстегиваются, каждое можно носить как самостоятельную брошь. Еще одно колье с сапфирами выполнено в более традиционном стиле, но сапфиров здесь на 97,46 карата изумрудной огранки и на 23,89 карата огранки круглой. Продолжает тему кольцо с выдающимся синим сапфиром весом 9,97 карата в окружении собратьев поменьше и бесцветных бриллиантов. Титановые серьги в форме листа с цаворитами и бриллиантами из-за легкости металла колышутся на ветру, словно живое растение. В коллекции много широких браслетов-каффов, крупных серег шандельер и, разумеется, колец, замечательных и ценностью камня, и качеством ювелирного дизайна.