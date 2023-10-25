Драгоценные наряды

В парижском бутике Chopard на Вандомской площади нас ожидали не только витрины с украшениями, но и девушки-модели, точно на модном показе. Разница была лишь в том, что на подиумах обычно носят специальную бижутерию, преувеличенно крупную, с яркими искусственными камнями, а тут плечи, руки, шеи, пальцы девушек были предназначены для настоящих ювелирных шедевров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье The Seven Arts из белого и желтого золота с желтыми и бесцветными бриллиантами Фото: Chopard На модели колье The Seven Arts из белого золота с бриллиантами Фото: Chopard На модели серьги The Seven Arts из белого золота и титана с цаворитами, изумрудами и бриллиантами Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 3 Колье The Seven Arts из белого и желтого золота с желтыми и бесцветными бриллиантами Фото: Chopard На модели колье The Seven Arts из белого золота с бриллиантами Фото: Chopard На модели серьги The Seven Arts из белого золота и титана с цаворитами, изумрудами и бриллиантами Фото: Chopard

Возможно, девушки изображали муз, покровительниц искусств, которым была посвящена новая ювелирная коллекция Red Carpet The Seven Arts. «Красные дорожки» создаются в честь Каннского кинофестиваля. С ним у Chopard давняя дружба, скрепленная «Золотой пальмовой ветвью» — еще в 1998 году дизайн самой желанной награды европейского кино разработала Каролина Шойфеле, сопрезидент и художественный директор марки. Каждый год она готовит к каннскому открытию коллекцию, число украшений в которой равно порядковому номеру фестиваля, так что в этот раз их было 76.

В дополнение к Red Carpet Каролина Шойфеле поразила зрителей показом платьев своей кутюрной коллекции Caroline’s Couture, устроенным в отеле Martinez на набережной Круазетт. Платья здесь сочетаются с ювелирными украшениями и становятся не феноменом быстротекущей моды, а такими же вневременными произведениями, как ювелирные шедевры.

Но какие технические задания у платьев? Голые плечи, чтобы лучше лежало колье? Короткие рукава, чтобы виднее были браслеты? «Это было бы слишком просто,— говорит ответственный за костюмы Фритьоф Линсе.— Тут симбиоз платья и украшения, они оба становятся произведениями искусства, отражающими стиль и креативность Каролины Шойфеле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье The Seven Arts из белого золота с сапфирами и бриллиантами Фото: Chopard Колье The Seven Arts из белого золота с сапфирами; отстегивающиеся броши и подвески в виде перьев из белого золота с сапфирами и бриллиантами Фото: Chopard Браслет-кафф The Seven Arts из белого золота и титана с перламутром и бриллиантами Фото: Chopard Брошь The Seven Arts из титана, белого и желтого золота с жадеитом, синими, оранжевыми и желтыми сапфирами и черными бриллиантами Фото: Chopard Серьги The Seven Arts из белого золота и титана с цаворитами, изумрудами и бриллиантами Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 5 Колье The Seven Arts из белого золота с сапфирами и бриллиантами Фото: Chopard Колье The Seven Arts из белого золота с сапфирами; отстегивающиеся броши и подвески в виде перьев из белого золота с сапфирами и бриллиантами Фото: Chopard Браслет-кафф The Seven Arts из белого золота и титана с перламутром и бриллиантами Фото: Chopard Брошь The Seven Arts из титана, белого и желтого золота с жадеитом, синими, оранжевыми и желтыми сапфирами и черными бриллиантами Фото: Chopard Серьги The Seven Arts из белого золота и титана с цаворитами, изумрудами и бриллиантами Фото: Chopard

В этом году темой коллекции Red Carpet стали «Семь искусств»: архитектура, живопись, скульптура, литература, танец, музыка и кинематограф. Каролина Шойфеле всегда использует много цвета в собраниях Red Carpet, демонстрируя возможности Chopard заполучить самые выдающиеся драгоценные камни планеты. Она продолжает экспериментировать с нестандартными для традиционного высокого ювелирного искусства материалами, такими как титан, и с новыми техниками огранки драгоценных камней. Предмет особой гордости марки — для создания всех своих украшений ювелиры Chopard используют исключительно золото с сертификатом Fairmined, то есть добытое с соблюдением этических и экологических норм.

Особенно много в Red Carpet The Seven Arts сочетаний синих сапфиров с бриллиантами. Центральным украшением, без сомнения, можно считать колье-чокер из девяти рядов сапфиров общим весом более 15 карат, установленных цветовым градиентом, поверх которых к колье прикреплены пять перьев из белого золота с бриллиантами общим весом около 30 карат. Перышки отстегиваются, каждое можно носить как самостоятельную брошь. Еще одно колье с сапфирами выполнено в более традиционном стиле, но сапфиров здесь на 97,46 карата изумрудной огранки и на 23,89 карата огранки круглой. Продолжает тему кольцо с выдающимся синим сапфиром весом 9,97 карата в окружении собратьев поменьше и бесцветных бриллиантов. Титановые серьги в форме листа с цаворитами и бриллиантами из-за легкости металла колышутся на ветру, словно живое растение. В коллекции много широких браслетов-каффов, крупных серег шандельер и, разумеется, колец, замечательных и ценностью камня, и качеством ювелирного дизайна.

Екатерина Зиборова, Алексей Тарханов