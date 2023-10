Счастливая дюжина

Bulgari

Среди часов, которые привезла на Geneva Watch Days марка Bulgari,— две модели «рекордно тонких» Octo Finissimo в корпусе из углеродного волокна антрацитового цвета с золотыми включениями. В новой «одежде» Carbongold выступили Octo Finissimo Automatic и Perpetual Calendar, награжденный в 2021 году «Золотой стрелкой» на Женевском гран-при. А новый миниатюрный механизм Piccolissimo был использован не только в змейках-Serpenti, но и в новых часах линии Monete.

Bulgari Monete Catene Dual Time
Bulgari Octo Finissimo CarbonGold
Bulgari Octo Finissimo Carbon Gold Perpetual Calendar

Константин Чайкин

Константин Чайкин, забросив западных Джокеров, Дракул и Миньонов, переключился на героев русских народных сказок. Его ристмон «Колобок» следит за часами и минутами, днями недели и фазами Луны. Калибр K.18–20 с автоматическим заводом производства мануфактуры «Константин Чайкин». 99 экземпляров.

Константин Чайкин «Колобок»

Константин Чайкин «Колобок»

Фото: Konstantin Chaykin

De Bethune

Знаменитая ультратонкая модель DB28XP выпущена к женевскому салону в глубоком голубом цвете. Цвет, достигнутый естественным окислением титана,— одна из отличительных черт De Bethune, как и необычность формы и совершенство механизма, над которым работал Дени Флажоле. 25 экземпляров.

De Bethune DB28XP Kind of Blue

De Bethune DB28XP Kind of Blue

Фото: De Bethune

Girard-Perregaux

Линия Laureato — знаковая для Girard-Perregaux. Она появилась в разгар моды на стальные часы с восьмиугольным корпусом и была возобновлена уже в нашем веке. На Geneva Watch Days марка показала Laureato Absolute с корпусом из углеродного волокна с добавками серого титана, которые создают узор, напоминающий разводы дамасской стали. Красивый, удобный и легкий хронограф с мануфактурным калибром GP03300–1058 с автоматическим подзаводом.

Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Girard-Perregaux Laureato Absolute 8Tech

Фото: Girard-Perregaux

Greubel Forsey

Это первые часы компании с карбоновым корпусом, вышедшие в уменьшенном диаметре 42,5 мм. Панорамное стекло на сложном изогнутом корпусе преподносит в наилучшем виде главную приманку механизма: два балансовых колеса, наклоненных под углом 30 градусов и соединенных дифференциалом. 22 экземпляра в двух вариантах.

Greubel Forsey Double Balancier Convexe Carbon
Greubel Forsey Balancier Convexe S2 Carbon

Jacob & Co.

Модель с двумя часовыми зонами имеет особую историю. Она происходит от тех часов, которые когда-то основатель марки получил в подарок от отца. Ну а он, в свою очередь, поручил разработку The World Is Yours сыну. Три поколения семьи Арабовых видят себя в девизе The World Is Yours. Мир лежит перед ними под выпуклым стеклом золотого корпуса в виде рельефной карты земной полусферы, окружающей два циферблата, с римскими и арабскими цифрами. Время на них может устанавливаться независимо и различаться хоть в половину, хоть в четверть часа, что актуально для некоторых стран, не смирившихся с западной часовой нарезкой. Для таких же бунтарей, как семья Арабовых.

Jacob & Co. The World Is Yours. Dual Time Zone

Jacob & Co. The World Is Yours. Dual Time Zone

Фото: Jacob&Co

Maurice Lacroix

Новая модель — развитие двухлетней давности Aikon Urban Tribe. Но на сей раз часы вышли со скелетонизированным циферблатом, отвечающим геометрическим узорам лазерной гравировки на корпусе и браслете. Механизм — Sellita, персонифицированная для Maurice Lacroix под названием Automatic ML135. Легкая система замены браслета на ремешок. 500 экземпляров.

Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Maurice Lacroix Aikon Skeleton Urban Tribe

Фото: Maurice Lacroix

MB&F

Модель, разработанная вместе с часовым дизайнером Эриком Жиру, напоминает фантастический глубоководный аппарат, спроектированный для того, чтобы наблюдать за подводным миром. Сложная стеклянная капсула открывает взгляду «самый красивый», по словам основателя MB&F Максимилиана Бюссера, «из когда-либо созданных мануфактурных механизмов». Шесть вариантов по пять экземпляров.

MB&F Horological Machine N°9 «Sapphire Vision»

H. Moser & Cie.

Красота и сложность циферблатов при кажущейся простоте корпуса — одна из приманок мозеровских Endeavour. Циферблат этой модели изготовлен из новейшего материала, который почти полностью поглощает свет. Такого черного цвета очень трудно добиться. Чтобы не нарушать минималистичный образ, часовые метки расположены под циферблатом и могут скрываться от взгляда при изменении угла зрения.

H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Vantablack

H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Vantablack

Фото: H. Moser & Cie

«Ракета»

«Ракета» привезла в Женеву часы, посвященные советскому полукораблю-полусамолету — экраноплану «Лунь». Спортивные часы на специально спроектированном браслете имеют стальной корпус, вставка вращающегося кольца циферблата сделана из фрагмента металла экраноплана. Собственный механизм 2624 Петродворцового завода. 500 экземпляров.

«Ракета» «Экраноплан»

«Ракета» «Экраноплан»

Фото: Raketa

Urwerk

Как и вся коллекция 100, часы имеют, кроме сателлитных указателей времени, шкалу расстояния, которое проходит Земля, вращаясь вокруг своей оси за 20 минут — 555 км, а также указатель пути Земли вокруг Солнца за ту же треть часа — 35 740 км. Чтобы на ощупь почувствовать эти космические величины, новая модель Urwerk вышла с корпусом, украшенным «звездной пылью» из 400 бриллиантов весом около 1,9 карата. Производство ограничено десятью экземплярами в год.

Urwerk UR-100V Stardust

Urwerk UR-100V Stardust

Фото: Urwerk

Ulysse Nardin

Часовщики и дизайнеры показали в этой модели все, за что можно уважать марку из швейцарского Ле-Локля. Под стеклянным куполом часов выставлены, как на ладони, главные механические чудеса Ulysse Nardin: турбийон с постоянным спуском Ulysse Anchor, заводной барабан и семидневный индикатор запаса хода. Механизм как будто бы перевернут наизнанку: все его секреты открыты взгляду. Дополнительный интерес придает материал циферблата, который сложен из маркетри сине-голубого цвета. Это тонкие пластинки кремния, напоминающие заодно, что Ulysse Nardin была одной из марок, завоевавших вместе с соперниками-единомышленниками кремниевые технологии для швейцарской часовой промышленности.

Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Ulysse Nardin Blast Free Wheel Marquetry

Фото: Ulysse Nardin