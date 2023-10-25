«Часовщик любит только свои механизмы»

Сын, внук и правнук часовщиков француз Дени Флажоле давно живет в Швейцарии и работает в своей мастерской в горах, где расположена мануфактура марки De Bethune, одним из основателей которой он стал в 2002 году. Он знаменитый мастер, каждое слово которого — золото, потому он всегда предпочитает молчание, если не говорит со своими учениками и немногими друзьями, которые верят, что могут его понять. Дени Флажоле приехал на салон Geneva Watch Days.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель De Bethune Дени Флажоле

Фото: De Bethune Основатель De Bethune Дени Флажоле

Фото: De Bethune

— Я слышал, что вы не любите салоны.

— Да, это правда. Мне кажется, что часовое искусство требует абсолютного спокойствия — и тогда, когда ты им занимаешься сам, и тогда, когда ты пытаешься понять работу другого. Начинается салон и тебя атакуют журналисты, они смотрят, фотографируют, они надеются на пресс-материалы и редко когда делают над собой усилие, чтобы понять, что они видят. А если это клиент, то в лучшем случае он тебе доверяет и просто говорит «я беру!», а в худшем — «почему так дорого?». И это трудно для меня. Я люблю людей, я не анахорет, но я люблю тех, с кем могу разделить мою страсть. Их не так много, несколько человек. Может быть, салоны годятся для того, чтобы с ними увидеться, они редко приезжают ко мне в горы. Впрочем, не знаю.

— Вы и интервью не любите давать?

— Честно говоря, не очень. Тебе стараются задавать «профессиональные вопросы». Почему такой браслет, а не такой? Синий цвет, а не черный? Мне сложно объяснять, почему я сделал так или иначе, придумать-то трудно, объяснить — еще труднее. И чем дальше, тем больше: когда тебе за шестьдесят, все это кажется суетой, в которой ты сам играешь какую-то странную роль, что я здесь делаю?

— Что поделать, это часть работы независимого часовщика. Зато вы свободны в том, с кем встречаться и что говорить и за вами не стоит представитель пиар-департамента с палкой, чтобы вы не сболтнули лишнего.

— Моя задача — объяснять моей команде, что мы делаем, доносить до них самым ясным образом, чтобы они поняли и смогли объяснять другим. Вот что, наверное, важно. Но я предпочитаю если и учить, то учить молчать и думать.

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Фото: De Bethune De Bethune DB28xs Starry Seas

Фото: De Bethune

— То есть настоящие интервью это не те, что вырывают у вас журналисты, а те уроки, которые вы даете вашим ученикам на мануфактуре?

— Да-да.

— Вы пытаетесь преподавать не часовое дело, а философию часового дела?

— Я думаю, чтобы что-то объяснить, надо быть этим полностью захваченным, надо испытывать настоящую страсть. Я никогда не готовлюсь, не приношу с собой конспектов. Всегда есть какая-то вещь, которая меня интересует. Почему мы делаем такие часы, а не другие, откуда приходит вдохновение, это же не расскажешь маркетологу, ему неинтересно, это можно обсуждать только между своими. Мы заводим разговор на любые темы: астрономия, старинные часы, искусство Ренессанса, XVIII век, XIX век, другие культуры, Азия. Я говорю обычно о том, что меня волнует, что меня задевает. Это не какие-то эксклюзивные знания. Иногда элементарные вещи, которые знают другие, но которые я только что узнал сам и не могу не поделиться тем, что солнце, оказывается, восходит на востоке.

— Ваши ученики, подмастерья должны бросить город, веселье, подружек и отправиться к вам в горы?

— Ну да, так все устроено, надо выбирать. В горах гораздо лучше, чем в шумной Женеве, именно там в звездную ночь лучше понимаешь ход планет и механику, которая отражается в часах.

— Вы работали часовщиком, а потом стали создателем марки. В чем разница?

— Пожалуй, в том, что часовщик не так уж открыт миру. Часовщик любит только свои механизмы, он совершенно не обязан любить людей, которые совсем не так логично устроены. А вот когда ты основываешь марку, ты должен забыть свое стеснение, ты должен иметь огромное любопытство и быть открытым миру, собирать людей и обучать их. Все, что я делаю уже более двадцати лет и что я объяснял в своей книге «Часовая алхимия». Надо понимать других и их ремесла, покончить с гордыней часовщика, который убежден, что он один на свете. Он может работать сам, но создатель должен иметь команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран De Bethune DB28xs Starry Seas

Фото: De Bethune De Bethune DB28xs Starry Seas

Фото: De Bethune

— В нынешнем часовом мире есть место для независимых?

— Сколько угодно. Часовое дело идет к аутентичности, к ремесленной работе, для того, кто это понимает, рынок безбрежен.

— Но ведь большие группы то и дело пожирают маленьких?

— Бывает, но они поняли, мне кажется, что даже самые большие предприятия нуждаются в свободных мастерах, нельзя всех забрать к себе и посадить под замок. Они должны остаться независимыми именно для того, чтобы вырабатывать идеи. Раз они полезны, раз аутентичны, пусть живут в горах, никто не станет их пожирать.

Беседовал Алексей Тарханов