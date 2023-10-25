«Часовщик любит только свои механизмы»
Дени Флажоле, De Bethune
Сын, внук и правнук часовщиков француз Дени Флажоле давно живет в Швейцарии и работает в своей мастерской в горах, где расположена мануфактура марки De Bethune, одним из основателей которой он стал в 2002 году. Он знаменитый мастер, каждое слово которого — золото, потому он всегда предпочитает молчание, если не говорит со своими учениками и немногими друзьями, которые верят, что могут его понять. Дени Флажоле приехал на салон Geneva Watch Days.
Основатель De Bethune Дени Флажоле
Фото: De Bethune
— Я слышал, что вы не любите салоны.
— Да, это правда. Мне кажется, что часовое искусство требует абсолютного спокойствия — и тогда, когда ты им занимаешься сам, и тогда, когда ты пытаешься понять работу другого. Начинается салон и тебя атакуют журналисты, они смотрят, фотографируют, они надеются на пресс-материалы и редко когда делают над собой усилие, чтобы понять, что они видят. А если это клиент, то в лучшем случае он тебе доверяет и просто говорит «я беру!», а в худшем — «почему так дорого?». И это трудно для меня. Я люблю людей, я не анахорет, но я люблю тех, с кем могу разделить мою страсть. Их не так много, несколько человек. Может быть, салоны годятся для того, чтобы с ними увидеться, они редко приезжают ко мне в горы. Впрочем, не знаю.
— Вы и интервью не любите давать?
— Честно говоря, не очень. Тебе стараются задавать «профессиональные вопросы». Почему такой браслет, а не такой? Синий цвет, а не черный? Мне сложно объяснять, почему я сделал так или иначе, придумать-то трудно, объяснить — еще труднее. И чем дальше, тем больше: когда тебе за шестьдесят, все это кажется суетой, в которой ты сам играешь какую-то странную роль, что я здесь делаю?
— Что поделать, это часть работы независимого часовщика. Зато вы свободны в том, с кем встречаться и что говорить и за вами не стоит представитель пиар-департамента с палкой, чтобы вы не сболтнули лишнего.
— Моя задача — объяснять моей команде, что мы делаем, доносить до них самым ясным образом, чтобы они поняли и смогли объяснять другим. Вот что, наверное, важно. Но я предпочитаю если и учить, то учить молчать и думать.
De Bethune DB28xs Starry Seas
Фото: De Bethune
— То есть настоящие интервью это не те, что вырывают у вас журналисты, а те уроки, которые вы даете вашим ученикам на мануфактуре?
— Да-да.
— Вы пытаетесь преподавать не часовое дело, а философию часового дела?
— Я думаю, чтобы что-то объяснить, надо быть этим полностью захваченным, надо испытывать настоящую страсть. Я никогда не готовлюсь, не приношу с собой конспектов. Всегда есть какая-то вещь, которая меня интересует. Почему мы делаем такие часы, а не другие, откуда приходит вдохновение, это же не расскажешь маркетологу, ему неинтересно, это можно обсуждать только между своими. Мы заводим разговор на любые темы: астрономия, старинные часы, искусство Ренессанса, XVIII век, XIX век, другие культуры, Азия. Я говорю обычно о том, что меня волнует, что меня задевает. Это не какие-то эксклюзивные знания. Иногда элементарные вещи, которые знают другие, но которые я только что узнал сам и не могу не поделиться тем, что солнце, оказывается, восходит на востоке.
— Ваши ученики, подмастерья должны бросить город, веселье, подружек и отправиться к вам в горы?
— Ну да, так все устроено, надо выбирать. В горах гораздо лучше, чем в шумной Женеве, именно там в звездную ночь лучше понимаешь ход планет и механику, которая отражается в часах.
— Вы работали часовщиком, а потом стали создателем марки. В чем разница?
— Пожалуй, в том, что часовщик не так уж открыт миру. Часовщик любит только свои механизмы, он совершенно не обязан любить людей, которые совсем не так логично устроены. А вот когда ты основываешь марку, ты должен забыть свое стеснение, ты должен иметь огромное любопытство и быть открытым миру, собирать людей и обучать их. Все, что я делаю уже более двадцати лет и что я объяснял в своей книге «Часовая алхимия». Надо понимать других и их ремесла, покончить с гордыней часовщика, который убежден, что он один на свете. Он может работать сам, но создатель должен иметь команду.
De Bethune DB28xs Starry Seas
Фото: De Bethune
— В нынешнем часовом мире есть место для независимых?
— Сколько угодно. Часовое дело идет к аутентичности, к ремесленной работе, для того, кто это понимает, рынок безбрежен.
— Но ведь большие группы то и дело пожирают маленьких?
— Бывает, но они поняли, мне кажется, что даже самые большие предприятия нуждаются в свободных мастерах, нельзя всех забрать к себе и посадить под замок. Они должны остаться независимыми именно для того, чтобы вырабатывать идеи. Раз они полезны, раз аутентичны, пусть живут в горах, никто не станет их пожирать.