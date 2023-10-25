«Мы ценим наше привычное сумасшествие»
Феликс Баумгартнер, Urwerk
В 1997 году Феликс Баумгартнер вместе со своим другом, дизайнером Мартином Фраем основал собственную часовую марку Urwerk, которая с тех пор стала образцом сочетания инженерной изобретательности и дизайнерской смелости. В этом году Urwerk снова участвовала в Geneva Watch Days.
Urwerk UR-102 «Reloaded»
Фото: Urwerk
— Вы с Мартином Фраем всегда делали самые неожиданные на вид часы, на версту отстоящие от исторических образцов часового дела. Хотя вы потомственный часовщик и выросли в доме, наполненном классическими часами.
— Поэтому-то я в какой-то момент и захотел совсем другого. Мне надоела гордыня больших марок, которые соревновались, у кого больше стрелок и указателей на циферблате. У них получалось всегда одно и то же. Наши часы можно оценивать по-разному, но скучными их точно не назовешь.
— При этом в последнее время, мне кажется, вы сами впадаете в классику, хотя и на свой манер — новые модели Urwerk куда более удобны и гораздо меньше пугают неофитов.
— Значит, к нам приходит, что называется, возраст разума. Наши часы и вправду стали более тонкими, более элегантными. Это не значит, что теперь мы классики и пуристы. Мы ценим наше привычное сумасшествие, наш стиль и нашу любовь к моделям необычным, предназначенным для особенных людей.
— Кого вы имеете в виду?
— Людей таких же храбрых, как мы. Наших клиентов. В свое время они оценили наши первые работы и из собственного кармана финансировали наше развитие. Вы говорите о сложной форме наших часов, но она и появилась совершенно естественно. Вначале мы делали довольно тонкие модели, они были очень элегантными и по размерам не отличались от часов соседей. Но внутри они были такими неожиданными, как будто бы атомная энергия была спрятана под их корпусом. И она вырвалась, часы стали расти, как в фантастических фильмах, где объекты могут увеличиваться единой силой мысли. Мы пришли к брутализму не ради внешнего эффекта, а совершенно естественным путем.
Глава Urwerk Феликс Баумгартнер
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
— Значит, вы не расстанетесь со своим образом инопланетных часовщиков, пришедших из «одной далекой-далекой галактики»?
— Конечно, нет, взгляните хотя бы на наши настольные часы, специально разработанные для ноябрьских торгов Only Watch.
— Они напоминают мне ракету на старте.
— Возможно. Или лазерный меч. Мы назвали их Space-Time Blade. Они суперсовременны, но сама идея пришла из прошлого. Мой отец подарил мне однажды старинные часы 1882 года, которые показывали не часы и не минуты, а пространство, ту дистанцию, которую мы с вами пролетаем, сами того не замечая, как пассажиры нашей планеты Земля. Это 555 километров за 20 минут, средняя скорость вращения Земли на экваторе. Мы уже использовали это в наших наручных UR-100 с помощью шкалы, а теперь воспроизвели в Space-Time Blade с помощью ретрофутуристических электронных ламп.
— Что вы думаете о новых молодых независимых марках?
— Ситуация с молодыми мне нравится. Правда, мне немного не хватает визионерской архитектуры часов. Я вижу много часовщиков, которые замыкаются в классике, в истории, традиции, но я не вижу пока людей, готовых работать по своим собственным принципам, как это делали мы.
— Зато их теперь больше, чем раньше, их поддерживают социальные сети. В прежние времена молодые и дерзкие были более одинокими.
— Ну не совсем. Нас было не так много, но ведь существовала академия независимых часовщиков AHCI, Academie Horlogere des Createurs Independants. Этого было вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя одиноким.
Urwerk UR-120 Space Black
Фото: Urwerk
— Как вы сотрудничаете с Мартином Фраем? Может быть, за столько лет совместной работы вы уже стали меняться ролями: он придумывает механику, а вы — дизайн?
— Мы работаем вместе больше 25 лет, постоянно в контакте, хотя Мартин живет в Цюрихе, я в Лозанне, а Urwerk обосновался в Женеве. Мы не только встречаемся, но и постоянно находимся на связи, пользуясь и мессенджерами, и видеоконференциями, и старым добрым телефоном. Мы постоянно обмениваемся идеями и ведем разработку наших проектов вместе и параллельно, в ритме, как мы говорим, «пинг-понга». Меняться ролями нам тоже приходится, это продуктивный опыт, учитывая то, что у нас совершенно разное происхождение, разный бэкграунд, разное ремесло. Раз две эти стороны Urwerk, обе индивидуальности, моя и Мартина, отражаются в наших часах, мы в чем-то становимся похожи, наверное.
— Как вы относитесь к критике?
— Скорее хорошо: критика полезна, особенно если она резонирует с твоим внутренним состоянием, твоими сомнениями, твоими вопросами. За время становления Urwerk реакции были разные, позитивные и негативные. Но для меня негативные более интересны. Не хвалите меня за то, в чем я прав, в глубине души я и так это знаю, расскажите мне лучше, в чем я ошибаюсь.