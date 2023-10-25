В 1997 году Феликс Баумгартнер вместе со своим другом, дизайнером Мартином Фраем основал собственную часовую марку Urwerk, которая с тех пор стала образцом сочетания инженерной изобретательности и дизайнерской смелости. В этом году Urwerk снова участвовала в Geneva Watch Days.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Urwerk UR-102 «Reloaded»

Фото: Urwerk Urwerk UR-102 «Reloaded»

Фото: Urwerk

— Вы с Мартином Фраем всегда делали самые неожиданные на вид часы, на версту отстоящие от исторических образцов часового дела. Хотя вы потомственный часовщик и выросли в доме, наполненном классическими часами.

— Поэтому-то я в какой-то момент и захотел совсем другого. Мне надоела гордыня больших марок, которые соревновались, у кого больше стрелок и указателей на циферблате. У них получалось всегда одно и то же. Наши часы можно оценивать по-разному, но скучными их точно не назовешь.

— При этом в последнее время, мне кажется, вы сами впадаете в классику, хотя и на свой манер — новые модели Urwerk куда более удобны и гораздо меньше пугают неофитов.

— Значит, к нам приходит, что называется, возраст разума. Наши часы и вправду стали более тонкими, более элегантными. Это не значит, что теперь мы классики и пуристы. Мы ценим наше привычное сумасшествие, наш стиль и нашу любовь к моделям необычным, предназначенным для особенных людей.

— Кого вы имеете в виду?

— Людей таких же храбрых, как мы. Наших клиентов. В свое время они оценили наши первые работы и из собственного кармана финансировали наше развитие. Вы говорите о сложной форме наших часов, но она и появилась совершенно естественно. Вначале мы делали довольно тонкие модели, они были очень элегантными и по размерам не отличались от часов соседей. Но внутри они были такими неожиданными, как будто бы атомная энергия была спрятана под их корпусом. И она вырвалась, часы стали расти, как в фантастических фильмах, где объекты могут увеличиваться единой силой мысли. Мы пришли к брутализму не ради внешнего эффекта, а совершенно естественным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Urwerk Феликс Баумгартнер

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Глава Urwerk Феликс Баумгартнер

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

— Значит, вы не расстанетесь со своим образом инопланетных часовщиков, пришедших из «одной далекой-далекой галактики»?

— Конечно, нет, взгляните хотя бы на наши настольные часы, специально разработанные для ноябрьских торгов Only Watch.

— Они напоминают мне ракету на старте.

— Возможно. Или лазерный меч. Мы назвали их Space-Time Blade. Они суперсовременны, но сама идея пришла из прошлого. Мой отец подарил мне однажды старинные часы 1882 года, которые показывали не часы и не минуты, а пространство, ту дистанцию, которую мы с вами пролетаем, сами того не замечая, как пассажиры нашей планеты Земля. Это 555 километров за 20 минут, средняя скорость вращения Земли на экваторе. Мы уже использовали это в наших наручных UR-100 с помощью шкалы, а теперь воспроизвели в Space-Time Blade с помощью ретрофутуристических электронных ламп.

— Что вы думаете о новых молодых независимых марках?

— Ситуация с молодыми мне нравится. Правда, мне немного не хватает визионерской архитектуры часов. Я вижу много часовщиков, которые замыкаются в классике, в истории, традиции, но я не вижу пока людей, готовых работать по своим собственным принципам, как это делали мы.

— Зато их теперь больше, чем раньше, их поддерживают социальные сети. В прежние времена молодые и дерзкие были более одинокими.

— Ну не совсем. Нас было не так много, но ведь существовала академия независимых часовщиков AHCI, Academie Horlogere des Createurs Independants. Этого было вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя одиноким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Urwerk UR-120 Space Black

Фото: Urwerk Urwerk UR-120 Space Black

Фото: Urwerk

— Как вы сотрудничаете с Мартином Фраем? Может быть, за столько лет совместной работы вы уже стали меняться ролями: он придумывает механику, а вы — дизайн?

— Мы работаем вместе больше 25 лет, постоянно в контакте, хотя Мартин живет в Цюрихе, я в Лозанне, а Urwerk обосновался в Женеве. Мы не только встречаемся, но и постоянно находимся на связи, пользуясь и мессенджерами, и видеоконференциями, и старым добрым телефоном. Мы постоянно обмениваемся идеями и ведем разработку наших проектов вместе и параллельно, в ритме, как мы говорим, «пинг-понга». Меняться ролями нам тоже приходится, это продуктивный опыт, учитывая то, что у нас совершенно разное происхождение, разный бэкграунд, разное ремесло. Раз две эти стороны Urwerk, обе индивидуальности, моя и Мартина, отражаются в наших часах, мы в чем-то становимся похожи, наверное.

— Как вы относитесь к критике?

— Скорее хорошо: критика полезна, особенно если она резонирует с твоим внутренним состоянием, твоими сомнениями, твоими вопросами. За время становления Urwerk реакции были разные, позитивные и негативные. Но для меня негативные более интересны. Не хвалите меня за то, в чем я прав, в глубине души я и так это знаю, расскажите мне лучше, в чем я ошибаюсь.

Беседовал Алексей Тарханов