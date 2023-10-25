«Молодые прекрасны, если они безумны»

Кто не знает Макса Бюссера, главу MB&F? Много лет назад он прославился в Harry Winston, когда уговорил алмазных королей открыть серию «Опусов» и пригласил талантливых друзей наконец-то поработать под их собственным именем. Потом он ушел и основал собственную компанию, Maximilian Busser & Freinds, решив дать часовщикам возможность самовыражения на самой дружеской основе. А теперь выступил одним из соорганизаторов Geneva Watch Days.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран MB&F HM8 Mark 2. Дизайнером новой модели стал Эрик Жиру, давний соратник Максимилиана Бюссера

Фото: MB&F MB&F HM8 Mark 2. Дизайнером новой модели стал Эрик Жиру, давний соратник Максимилиана Бюссера

Фото: MB&F

— Вам и вашим друзьям удалось изменить образ скучных «швейцарских часов», теперь, создав новый тип салона Geneva Watch Days, вы начинаете менять институции.

— В 2020-м нам хотелось испробовать утопический формат: салон, в котором не было бы никакого политбюро, которое бы говорило, как надо и как не надо, каждый делает что хочет и все встречаются вечером выпить вместе по стаканчику.

— Как это происходило вечером на площади перед Базельской ярмаркой?

— Именно, когда люди отходили из своих стендов, как от неприступных крепостей, и собирались вместе под звуки бэнда. Это был даже более настоящий Baselworld, чем огромные павильоны за миллионы франков.

— И в этом году вы снова решили организовать в Женеве этакий колхоз часовщиков?

— Точно, вы же из страны, в которой понимали, как это работает. Но у нас нет никакой обязаловки. Главное — сохранить дух свободы. Ты можешь поставить свою машину на женевской площади и сделать в ней свой павильон, почему нет. Занимаешь ли ты целый отель или устраиваешься в художественной галерее — ты поступаешь так, как считаешь правильным. И многие этот формат оценили. Я повстречался недавно с представителями трех разных марок, которые, не сговариваясь, сказали мне: «В этом году мы не решились, но в следующем точно будем участвовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

— Но в Женеве у вас и так уже собралось 39 брендов, что же будет, если их количество будет все время увеличиваться?

— Вопрос, который я тоже себе постоянно задаю, сколько времени это будет продолжаться. Ясно, что с ростом салона все станет сложнее. И если каждый будет выступать со своими мнениями и предложениями, воцарится анархия. А если всем затыкать рот и говорить делай так, а не иначе, это будет диктатура. Значит, надо держаться чего-то среднего, а для этого уже нужны некоторые управляющие органы, председатели колхоза. Станет ли это концом вольницы, я не знаю.

— В салоне участвуют молодые марки, их так же много сейчас, как в 2000-е годы. Как вы к этому относитесь, нет ли ревности?

— Я очень рад. Меня давно беспокоило, что их нет. Я создал мою марку 18 лет назад, Urwerk появился 26 лет назад, марке Франсуа-Поля Журна — 24 года. Мы все дети одного часового поколения. А потом — ничего! Разве что Реджеп Реджепи с его Akrivia, как одинокий цветок на асфальте. И вот наконец-то молодежи много. Рад, что им легче, чем нам.

— Потому что вы им проложили дорогу?

— Потому что у них есть социальные сети. Благодаря социальным сетям их жизнь стала в тысячу раз легче, чем была наша. Нам надо было искать продавцов, которые хотели получить свой процент. Часто нас к тому же не понимали, и нам приходилось бесконечно путешествовать, чтобы помогать им нас правильно продавать. Встречаться с журналистами, стараться донести до людей наши идеи. 50 процентов нашей работы было не связано с нашей основной деятельностью, созданием часов. Теперь молодой часовщик постит картинку прототипа, или рисунок, или компьютерную модель и к нему в блог немедленно стучится 50 коллекционеров с криком «Возьми мои деньги!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран MB&F LM Perpetual Stainless Steel Salmon Dial

Фото: MB&F MB&F LM Perpetual Stainless Steel Salmon Dial

Фото: MB&F

— Молодые приходят к вам с обожанием или точат на вас зубы, готовясь вас сожрать?

— Не знаю, пока что все они выглядят очень вежливыми, но, конечно, каждое новое поколение выстраивает свои убеждения в конкуренции с прежним. Молодые прекрасны, если они безумны. Я нахожу немного печальным, что немалая их часть копирует наших предков, вместо того чтобы придумывать свое. На смену часовщикам-бунтарям в духе 1968 года, готовым динамитом взорвать прошлое, приходят люди, которые мечтают вернуться в сладкие 1950-е. Это хорошо, успехов им и счастья в личной жизни, но где новые Urwerk? Где новые MB&F? Может быть, мы все так здорово разрушили, что молодежь думает все это собрать заново?

— Но вы же сами не только художник, но и бизнесмен, глава успешного бренда. Зачем вам теперь динамит?

— Чтобы не подменять креативность продуктивностью. В этом году для часов Only Watch мы сделали специальный механизм. Новый механизм для одних-единственных часов! Дебилизм? Конечно, дебилизм, но надо руководствоваться не только прибылью и здравым смыслом. Гордиться можно, когда ты берешь на себя риск. Если вы спросите меня, в чем состоит моя роль в MB&F, я вам скажу: кроме всего прочего, время от времени выдвигать дебильные идеи, которые ставят существование марки под угрозу.

Беседовал Алексей Тарханов