В Екатеринбурге за пять лет планируют открыть больше 20 ресторанов Rostic’s

В Екатеринбурге в ближайшие пять лет появится более 20 точек сети ресторанов Rostic’s. Всего по городу сейчас работает 26 ресторанов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (ИРБ) Артур Хафизулин.

По словам господина Хафизулина, рестораны Rostic’s будут представлены во всех городах, население в которых превышает 45-50 тыс. человек. По Свердловской области в следующем году точки Rostic’s появятся в Каменске-Уральском, Асбесте и Богдановиче. Кроме того, открытие ресторанов запланировано в таких ЗАТО, как Озерск и Снежинск.

Среди особенностей сети Rostic’s генеральный директор компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC, Татьяна Шаманская выделила сохранение традиций KFC: высокий уровень сервиса, вкус блюд, приемлемая ценовая политика, которую не собираются изменять после ребрендинга. Она отметила, что хочется улучшить качество обратной связи от потребителей, чтобы услышать их пожелания.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», первый ресторан сети Rostic’s в Екатеринбурге открылся 14 сентября в ТЦ «Карнавал» на месте KFC. Напомним, американский бренд Yum! Brands в апреле сообщил о завершении сделки по продаже российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис». Продажа включала в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s. Сумма сделки составила €100 млн.

Анастасия Таначева

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