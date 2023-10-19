В Самаре больше не будет концертов Алексея Кортнева

Концерты лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Самарской области больше проводиться не будут. Это не произойдет «ни во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина, ни на частных площадках», сообщает региональное министерство культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Выступления артистов, негативно высказывающихся о спецоперации и российской армии, недопустимы»,— говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в министерстве, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведомство с февраля минувшего года системно анализирует проходящие в регионе культурные мероприятия «вне зависимости от права собственности учреждений культуры».

Ранее в Самаре отменили запланированный на ноябрь концерт Алексея Кортнева после его негативных высказываний об СВО. При этом в сети появилась информация о том, что артисту все же выступил в городе в минувший понедельник, 16 октября, в ДК Железнодорожников им. Пушкина.

Георгий Портнов