В Самаре больше не будет концертов Алексея Кортнева
Концерты лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Самарской области больше проводиться не будут. Это не произойдет «ни во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина, ни на частных площадках», сообщает региональное министерство культуры.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Выступления артистов, негативно высказывающихся о спецоперации и российской армии, недопустимы»,— говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщили в министерстве, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведомство с февраля минувшего года системно анализирует проходящие в регионе культурные мероприятия «вне зависимости от права собственности учреждений культуры».
Ранее в Самаре отменили запланированный на ноябрь концерт Алексея Кортнева после его негативных высказываний об СВО. При этом в сети появилась информация о том, что артисту все же выступил в городе в минувший понедельник, 16 октября, в ДК Железнодорожников им. Пушкина.