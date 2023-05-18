Депутат Алексей Вихарев потратил более 36 млн рублей на помощь СВО

С весны прошлого года депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев закупил оборудования, снаряжения и медикаментов для участников специальной военной операции (СВО) на общую сумму более 36 млн руб., сообщила пресс-служба депутата. В начале недели Алексей Вихарев отправил по просьбе солдат в зону СВО шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины «Урал», строительные скобы, колуны и кувалды, домкрат, масло для дизельных двигателей и оружейное масло. В посылку вошли моющие средства для посуды и полов, губки, влажные салфетки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Господин Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру, который до призыва работал руководителем пресс-службы свердловского отделения партии «Единая Россия». «Очень мне понравился его основательный подход, внимание к деталям и забота о своих подчиненных. Это дорогого стоит, когда командир делает все возможное, в том числе и ищет благотворителей. Попросил его составить список, буду продолжать поддерживать их»,— пояснил депутат.

Как сообщил командир, его батарея из учебного центра в Елани была отправлена на передовую в марте. «Все оборудование, которое мы получили, стараемся использовать максимально. Нам это позволяет меньше рисковать бойцами, сберечь их жизни. Но при этом выполняем боевые задачи»,— рассказал он.

Максим Бестфатер в 2005 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (ВАКУ) по специальности «боевая и повседневная деятельность артиллерийских подразделений», в сентябре 2022 года получил повестку в призывной пункт в рамках мобилизации.

Напомним, в марте Алексей Вихарев отправил партию помощи для артиллеристов в Еланский военный гарнизон.

Ирина Пичурина

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