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Депутат Алексей Вихарев потратил более 36 млн рублей на помощь СВО

С весны прошлого года депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев закупил оборудования, снаряжения и медикаментов для участников специальной военной операции (СВО) на общую сумму более 36 млн руб., сообщила пресс-служба депутата. В начале недели Алексей Вихарев отправил по просьбе солдат в зону СВО шлемы, консервированную кашу с мясом, тенты на машины «Урал», строительные скобы, колуны и кувалды, домкрат, масло для дизельных двигателей и оружейное масло. В посылку вошли моющие средства для посуды и полов, губки, влажные салфетки.

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Господин Вихарев лично передал квадрокоптер для разведки территории командиру батареи артиллеристов Максиму Бестфатеру, который до призыва работал руководителем пресс-службы свердловского отделения партии «Единая Россия». «Очень мне понравился его основательный подход, внимание к деталям и забота о своих подчиненных. Это дорогого стоит, когда командир делает все возможное, в том числе и ищет благотворителей. Попросил его составить список, буду продолжать поддерживать их»,— пояснил депутат.

Как сообщил командир, его батарея из учебного центра в Елани была отправлена на передовую в марте. «Все оборудование, которое мы получили, стараемся использовать максимально. Нам это позволяет меньше рисковать бойцами, сберечь их жизни. Но при этом выполняем боевые задачи»,— рассказал он.

Максим Бестфатер в 2005 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (ВАКУ) по специальности «боевая и повседневная деятельность артиллерийских подразделений», в сентябре 2022 года получил повестку в призывной пункт в рамках мобилизации.

Напомним, в марте Алексей Вихарев отправил партию помощи для артиллеристов в Еланский военный гарнизон.

Ирина Пичурина

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