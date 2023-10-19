Арестован житель Тверской области, отрубивший руку ярославцу

Некоузский районный суд арестовал 34-летнего жителя Тверской области, который отрубил ударом мачете руку жителю поселка Октябрь Ярославской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нападавший и жертва были знакомы. Конфликт произошел во время телефонного разговора, а продолжился при личной встрече в поселке около границы Тверской и Ярославской областей, куда приехал обвиняемый.

«Вечером 15 октября текущего года он приехал в поселок Октябрь Некоузского района и ударом большого ножа (мачете) причинил знакомому телесные повреждения в виде травматической ампутации левой кисти»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Обвиняемый неоднократно был судим и состоял под административным надзором. С учетом всех обстоятельств суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Антон Голицын