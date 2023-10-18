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Полиция задержала мужчину, отрубившего руку жителю Некоуза

Полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Некоузского района Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Некоузскую районную больницу поступил 33-летний мужчина с ампутацией кисти руки и резаными ранами. Полиция установила, что травмы были нанесены в ходе конфликта. Оперативники нашли 34-летнего подозреваемого в Тверской области. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Им даны признательные показания, он пояснил, что нанес своему оппоненту удары ножом мачете»,— рассказали в УМВД.

Сам подозреваемый сказал, что нанес два удара и уехал на машине. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Алла Чижова

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