Совфед поддерживает увеличение лимитов по социальным вкладам до 100 тысяч рублей

В Совете федерации поддержали идею об увеличении депозита для малоимущих граждан с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Об этом сообщил «Известиям» зампредседателя верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Доходность по соцвкладам планируется установить на 1 п. п. выше ключевой ставки (с 15 сентября 13%). Предполагается, что один человек может открыть только один социальный вклад. По словам Николая Журавлева, переводы для пополнения вклада между банками и внутри одной кредитной организации при небольших суммах будут бесплатными.

Сенатор подчеркнул, что увеличение лимита на социальные вклады не повлечет существенных расходов для банков, а для граждан оно станет дополнительным стимулом сберегать деньги. По словам господина Журавлева, законопроект могут принять уже осенью текущего года.

Законопроект о вкладах для малоимущих российских граждан был внесен в Госдуму в мае и сейчас готовится к первому чтению. Согласно законопроекту, в России вводится новый тип вклада — социальный, открыть такой продукт смогут только получатели мер социальной поддержки. Процентная ставка по таким вкладам будет зафиксирована на уровне не ниже ставки Банка России плюс 1 п. п. По оценкам участников рынка, таким образом можно привлечь в банковскую систему до 100 млрд руб. средств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гражданам сберегут малые доходы».

Милена Костерева